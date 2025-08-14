Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (14/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (14/08/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
  • 21h30min - Universitário x Palmeiras - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Libertad x River Plate - Paramount+

Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h - Atlético-MG x Godoy Cruz - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Central Cordóba x Lanús - Paramount+

Jogos de hoje (14/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

21h35min - Novorizontino x Coritiba - Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (14/08/2025) da Europa League

  • 15h - Shaktar Donetsk x Panathinaikos - Lance! (Youtube)

Jogos de hoje (14/08/2025) da Conference League

  • 16h - Hibernian x Partizan - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Vasco da Gama x Flamengo - SporTV

Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa do Nordeste Sub-20

  • 16h - Vitória x Sport - Sporty Net (YouTube)

