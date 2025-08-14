Jogos hoje (14/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (14/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa Libertadores



19h - Botafogo x LDU - Paramount+



21h30min - Universitário x Palmeiras - ESPN e Disney+



21h30min - Libertad x River Plate - Paramount+

Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa Sul-Americana



19h - Atlético-MG x Godoy Cruz - ESPN e Disney+



21h30min - Central Cordóba x Lanús - Paramount+

Jogos de hoje (14/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



21h35min - Novorizontino x Coritiba - Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)