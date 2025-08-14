Jogos hoje (14/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (14/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (14/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.
Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa Libertadores
- 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
- 21h30min - Universitário x Palmeiras - ESPN e Disney+
- 21h30min - Libertad x River Plate - Paramount+
Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h - Atlético-MG x Godoy Cruz - ESPN e Disney+
- 21h30min - Central Cordóba x Lanús - Paramount+
Jogos de hoje (14/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
21h35min - Novorizontino x Coritiba - Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (14/08/2025) da Europa League
- 15h - Shaktar Donetsk x Panathinaikos - Lance! (Youtube)
Jogos de hoje (14/08/2025) da Conference League
- 16h - Hibernian x Partizan - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Vasco da Gama x Flamengo - SporTV
Jogos de hoje (14/08/2025) da Copa do Nordeste Sub-20
- 16h - Vitória x Sport - Sporty Net (YouTube)