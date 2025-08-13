Jogos hoje (13/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (13/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (13/08/2025) da Copa Libertadores



19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+



21h30min - Flamengo x Internacional - Globo, ESPN e Disney+



Jogos de hoje (13/08/2025) da Copa Sul-Americana



21h30min - Alianza Lima x Universidad Católica - Paramount+

21h30min - Universidad Chile x Independiente - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (13/08/2025) da Supercopa da Europa



16h - PSG x Tottenham - SBT, TNT e Max

Jogos de hoje (13/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

15h - São Paulo x Santos - São Paulo FC (YouTube)

15h - Fortaleza x Palmeiras - TV Leão (YouTube)

15h - Juventude x Botafogo - Juventude EC (YouTube)

15h - RB Bragantino x Athletico-PR - Bragantino TV (YouTube)

