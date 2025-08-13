Jogos hoje (13/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (13/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.
Jogos de hoje (13/08/2025) da Copa Libertadores
- 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+
- 21h30min - Flamengo x Internacional - Globo, ESPN e Disney+
Jogos de hoje (13/08/2025) da Copa Sul-Americana
- 21h30min - Alianza Lima x Universidad Católica - Paramount+
- 21h30min - Universidad Chile x Independiente - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (13/08/2025) da Supercopa da Europa
- 16h - PSG x Tottenham - SBT, TNT e Max
Jogos de hoje (13/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - São Paulo x Santos - São Paulo FC (YouTube)
- 15h - Fortaleza x Palmeiras - TV Leão (YouTube)
- 15h - Juventude x Botafogo - Juventude EC (YouTube)
- 15h - RB Bragantino x Athletico-PR - Bragantino TV (YouTube)
