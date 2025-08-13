Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (13/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (13/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (13/08/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Flamengo x Internacional - Globo, ESPN e Disney+

Jogos de hoje (13/08/2025) da Copa Sul-Americana

  • 21h30min - Alianza Lima x Universidad Católica - Paramount+
  • 21h30min - Universidad Chile x Independiente - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (13/08/2025) da Supercopa da Europa

  • 16h - PSG x Tottenham - SBT, TNT e Max

Jogos de hoje (13/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - São Paulo x Santos - São Paulo FC (YouTube)
  • 15h - Fortaleza x Palmeiras - TV Leão (YouTube)
  • 15h - Juventude x Botafogo - Juventude EC (YouTube)
  • 15h - RB Bragantino x Athletico-PR - Bragantino TV (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar