Jogos hoje (12/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (12/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.
Jogos de hoje (12/08/2025) da Copa Libertadores
- 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - ESPN e Disney+
- 21h30min - Atlético Nacional x São Paulo - Paramount+
- 21h30min - Peñarol x Racing - Paramount+
Jogos de hoje (12/08/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h - Once Caldas x Huracán - ESPN4 e Disney+
- 21h30min - América de Cali x Fluminense - SBT, Paramount+ e SBT Sports (YouTube)
- 21h30min - Independiente Dell Vale x Mushuc Rhuna - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (12/08/2025) das Eliminatórias da Campeonato Champions League
- 14h - Pafos x Dynamo Kiev - GOAT (YouTube)
- 16h - Estrela Vermelha x Lech Poznan - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Atlético-GO x Fluminense - Dragão TV (YouTube)
- 15h - Cruzeiro x Internacional - TV Cruzeiro (YouTube)
- 15h30min - Fortaleza x Jaciobá - Lance! (YouTube)
- 16h - Cuiabá x Bahia - Cuiabá EC (YouTube)
- 18h - Grêmio x Corinthians - Grêmio FPBA (YouTube)
Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30min - CRB x Athletic Club - Disney+
Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino série A2
- 21h - Atlético-MG x Santos - TV Brasil
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos