Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (12/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (12/08/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Atlético Nacional x São Paulo - Paramount+
  • 21h30min - Peñarol x Racing - Paramount+

Jogos de hoje (12/08/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h - Once Caldas x Huracán - ESPN4 e Disney+
  • 21h30min - América de Cali x Fluminense - SBT, Paramount+ e SBT Sports (YouTube)
  • 21h30min - Independiente Dell Vale x Mushuc Rhuna - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (12/08/2025) das Eliminatórias da Campeonato Champions League

  • 14h - Pafos x Dynamo Kiev - GOAT (YouTube)
  • 16h - Estrela Vermelha x Lech Poznan - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Atlético-GO x Fluminense - Dragão TV (YouTube)
  • 15h - Cruzeiro x Internacional - TV Cruzeiro (YouTube)
  • 15h30min - Fortaleza x Jaciobá - Lance! (YouTube)
  • 16h - Cuiabá x Bahia - Cuiabá EC (YouTube)
  • 18h - Grêmio x Corinthians - Grêmio FPBA (YouTube)

Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30min - CRB x Athletic Club - Disney+

Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino série A2

  • 21h - Atlético-MG x Santos - TV Brasil

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar