Jogos hoje (12/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (12/08/2025) da Copa Libertadores



19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - ESPN e Disney+



21h30min - Atlético Nacional x São Paulo - Paramount+

21h30min - Peñarol x Racing - Paramount+

Jogos de hoje (12/08/2025) da Copa Sul-Americana



19h - Once Caldas x Huracán - ESPN4 e Disney+

21h30min - América de Cali x Fluminense - SBT, Paramount+ e SBT Sports (YouTube)

21h30min - Independiente Dell Vale x Mushuc Rhuna - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (12/08/2025) das Eliminatórias da Campeonato Champions League



14h - Pafos x Dynamo Kiev - GOAT (YouTube)

16h - Estrela Vermelha x Lech Poznan - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

15h - Atlético-GO x Fluminense - Dragão TV (YouTube)

15h - Cruzeiro x Internacional - TV Cruzeiro (YouTube)

15h30min - Fortaleza x Jaciobá - Lance! (YouTube)

16h - Cuiabá x Bahia - Cuiabá EC (YouTube)

18h - Grêmio x Corinthians - Grêmio FPBA (YouTube)

Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h30min - CRB x Athletic Club - Disney+



Jogos de hoje (12/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino série A2

21h - Atlético-MG x Santos - TV Brasil

