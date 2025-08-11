Jogos hoje (11/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (11/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (11/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 (11/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 20h - Juventude x Corinthians - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Criciuma x Athletico-PR - Disney+
- 21h30min - Paysandu x Vila Nova - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 11h - Londrina x Náutico - SportyNet+ e DAZN
- 19h30min - Figueirense x Maringá - SportyNet+ e DAZN
- 19h30min - Itabaiana x CSA - SportyNet+
- 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Português
- 14h45min - Estoril x Estrela Amadora - Disney+
- 16h45min - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra - Disney+
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino série A2
- 21h - Atlético-MG x Santos - TV Brasil
Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Uruguaio
- 19h - Defensor x River Plate - Disney+
