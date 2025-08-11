Jogos hoje (11/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (11/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 (11/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.

Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



20h - Juventude x Corinthians - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h - Criciuma x Athletico-PR - Disney+

21h30min - Paysandu x Vila Nova - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



11h - Londrina x Náutico - SportyNet+ e DAZN

19h30min - Figueirense x Maringá - SportyNet+ e DAZN

19h30min - Itabaiana x CSA - SportyNet+

19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Português

14h45min - Estoril x Estrela Amadora - Disney+

16h45min - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Argentino

19h - Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra - Disney+



Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino série A2

21h - Atlético-MG x Santos - TV Brasil



Jogos de hoje (11/08/2025) do Campeonato Uruguaio



19h - Defensor x River Plate - Disney+

