Jogos hoje (10/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 10 de agosto de 2025 (10/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



16h - Palmeiras x Ceará - Globo e Premiere

16h - Vasco x Atlético-MG - Globo e Premiere

18h30min - Cruzeiro x Santos - Record, Cazé TV e Premiere

20h30min - Grêmio x Sport - Premiere

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Vila Nova x Cuiabá - ESPN e Disney+

18h30min - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+

20h30min - Volta Redonda x Novorizontno - ESPN4 e Disney+



Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



11h - Londrina x Náutico - SportyNet+ e DAZN

16h30min - Anápolis x Brusque - SportyNet+

16h30min - Floresta x Tombense - SportyNet+

19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)

15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)

16h - Barra x Cascavel - Metrópoles (YouTube)

16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)



16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)

16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Argentino

20h - Argentinos Jrs x Union Santa Fé - ESPN4 e Disney+



Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

10h30min - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil, Globo e Premiere

10h30min - RB Bragantino x Cruzeiro - Globo e SporTV2

Jogos de hoje (10/08/2025) da Supercopa da Inglaterra



11h30min - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Inglês da Segunda Divisão



12h30min - Leicester x Sheffield Wednesday - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (10/08/2025) da MLS

19h - FC Cincinnati x FC Charlotte - Apple TV+

19h - Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV+

19h - New York Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV+

21h - Orlando City x Inter Miami - Space, Max e AppleTV+

23H - Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders - AppleTV+

