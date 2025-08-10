Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (10/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (10/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 10 de agosto de 2025 (10/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Palmeiras x Ceará - Globo e Premiere
  • 16h - Vasco x Atlético-MG - Globo e Premiere
  • 18h30min - Cruzeiro x Santos - Record, Cazé TV e Premiere
  • 20h30min - Grêmio x Sport - Premiere

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Vila Nova x Cuiabá - ESPN e Disney+
  • 18h30min - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+
  • 20h30min - Volta Redonda x Novorizontno - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 11h - Londrina x Náutico - SportyNet+ e DAZN
  • 16h30min - Anápolis x Brusque - SportyNet+
  • 16h30min - Floresta x Tombense - SportyNet+
  • 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)
  • 15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Barra x Cascavel - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 20h - Argentinos Jrs x Union Santa Fé - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 10h30min - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil, Globo e Premiere
  • 10h30min - RB Bragantino x Cruzeiro - Globo e SporTV2

Jogos de hoje (10/08/2025) da Supercopa da Inglaterra

  • 11h30min - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Inglês da Segunda Divisão

  • 12h30min - Leicester x Sheffield Wednesday - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (10/08/2025) da MLS

  • 19h - FC Cincinnati x FC Charlotte - Apple TV+
  • 19h - Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV+
  • 19h - New York Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV+
  • 21h - Orlando City x Inter Miami - Space, Max e AppleTV+
  • 23H - Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders - AppleTV+

