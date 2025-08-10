Jogos hoje (10/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (10/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 10 de agosto de 2025 (10/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Palmeiras x Ceará - Globo e Premiere
- 16h - Vasco x Atlético-MG - Globo e Premiere
- 18h30min - Cruzeiro x Santos - Record, Cazé TV e Premiere
- 20h30min - Grêmio x Sport - Premiere
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Vila Nova x Cuiabá - ESPN e Disney+
- 18h30min - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+
- 20h30min - Volta Redonda x Novorizontno - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 11h - Londrina x Náutico - SportyNet+ e DAZN
- 16h30min - Anápolis x Brusque - SportyNet+
- 16h30min - Floresta x Tombense - SportyNet+
- 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)
- 15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Barra x Cascavel - Metrópoles (YouTube)
- 16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Argentino
- 20h - Argentinos Jrs x Union Santa Fé - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 10h30min - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil, Globo e Premiere
- 10h30min - RB Bragantino x Cruzeiro - Globo e SporTV2
Jogos de hoje (10/08/2025) da Supercopa da Inglaterra
- 11h30min - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (10/08/2025) do Campeonato Inglês da Segunda Divisão
- 12h30min - Leicester x Sheffield Wednesday - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (10/08/2025) da MLS
- 19h - FC Cincinnati x FC Charlotte - Apple TV+
- 19h - Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV+
- 19h - New York Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV+
- 21h - Orlando City x Inter Miami - Space, Max e AppleTV+
- 23H - Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders - AppleTV+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos