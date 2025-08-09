Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (09/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (09/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 9 de agosto de 2025 (09/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 18h30min - Flamengo x Mirassol - Premiere
  • 18h30min - São Paulo x Vitória - Premiere
  • 18h30min - RB Bragantino x Internacional - Premiere
  • 20h30min - Fortaleza x Botafogo - PrimeVideo
  • 21h - Bahia x Fluminense - SporTV  e Premiere

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Coritiba x Chapecoese - Rede TV, ESPN, Disney+, SportyNet+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 18h30min - Goiás x Operário - Disney+
  • 20h30mn - Volta Redonda x Novorizontno - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta - Band e SportyNet (YouTube)
  • 17h - Caxias x ABC - SportyNet+
  • 19h30min - Guarani x Ypiranga - SportyNet+ e DAZN
  • 19h30min - Ituano x Confiança - SportyNet+

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Portuguesa x Mixto - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Aparecidense x Maricá - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Barra x Cascavel - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Ceilândia x Água Santas - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Inter de Limeira x Marcilio Dias - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 16h30min - Boca Juniors x Racing - ESPN4 e Disney+
  • 18h30min - Independiente x River Plate - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 15h30min - Ferroviária x São Paulo - TV Brasil e SporTV
  • 18h - Bahia x Corinthians - SporTV

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Alemão da Segunda Divisão

  • 15h30min - Kaiserslautern x Schalke 04 - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Inglês da Segunda Divisão

  • 08h30min - Southampton x Wrexham - ESPN e Disney+

