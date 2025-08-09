Jogos hoje (09/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (09/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (09/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 9 de agosto de 2025 (09/08/25). Jogos da Série A e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 18h30min - Flamengo x Mirassol - Premiere
- 18h30min - São Paulo x Vitória - Premiere
- 18h30min - RB Bragantino x Internacional - Premiere
- 20h30min - Fortaleza x Botafogo - PrimeVideo
- 21h - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Coritiba x Chapecoese - Rede TV, ESPN, Disney+, SportyNet+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min - Goiás x Operário - Disney+
- 20h30mn - Volta Redonda x Novorizontno - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta - Band e SportyNet (YouTube)
- 17h - Caxias x ABC - SportyNet+
- 19h30min - Guarani x Ypiranga - SportyNet+ e DAZN
- 19h30min - Ituano x Confiança - SportyNet+
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Portuguesa x Mixto - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Aparecidense x Maricá - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Barra x Cascavel - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Ceilândia x Água Santas - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Inter de Limeira x Marcilio Dias - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Argentino
- 16h30min - Boca Juniors x Racing - ESPN4 e Disney+
- 18h30min - Independiente x River Plate - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 15h30min - Ferroviária x São Paulo - TV Brasil e SporTV
- 18h - Bahia x Corinthians - SporTV
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Alemão da Segunda Divisão
- 15h30min - Kaiserslautern x Schalke 04 - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (09/08/2025) do Campeonato Inglês da Segunda Divisão
- 08h30min - Southampton x Wrexham - ESPN e Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos