Jogos hoje (08/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (08/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (08/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 (08/08/25). Jogos da Série B e do Brasileirão Feminino compõem programação do dia.
Jogos de hoje (08/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Ferroviária x Amazonas - Disney+
- 21h35min - Coritiba x Chapecoese - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (08/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2
- 21h - Fortaleza x Botafogo - TV Brasil
Jogos de hoje (08/08/2025) do Campeonato Português
- 16h15min - Casa Pia x Sporting - ESPN Brasil (YouTube)
Jogos de hoje (08/08/2025) do Campeonato Alemão da Segunda Divisão
- 13h30min - Nuremberg x Damstardt - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (08/08/2025) do Campeonato Inglês da Segunda Divisão
- 16h - Birmingham x Ipswich Town - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (08/08/2025) do Campeonato Argentino
- 21h - Newells Old Boys x Central Cordóba - Disney+
