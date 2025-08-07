Jogos hoje (07/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (07/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). Jogos da Copa do Brasil e da Europa League compõem programação do dia.
Jogos de hoje (07/08/2025) da Copa do Brasil
- 20h - Vasco x CSA - SporTV e Premiere
- 21h - CRB X Cruzeiro - PrimeVideo
Jogos de hoje (07/08/2025) das Eliminatórias da Europa League
- 14h - Hacken x Brann - GOAT (YouTube)
- 15h - Panathinaikos x Shaktar Donetsk - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (07/08/2025) das Eliminatórias da Conference League
- 16h - Partizan x Hibernian - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (07/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Fluminense x Juventude - Fluminense TV(YouTube)
Jogos de hoje (07/08/2025) da Copa do Brasil Feminina
- 15h - América-MG x Santos - SporTV
Jogos de hoje (07/08/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - San Lorenzo x Veléz Sarsfield - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (07/08/2025) da Leagues Cup
- 20h - Cincinatti FC x Guadalajara - AppleTV+
- 20h30min - Monterrey x Charlotte FC - AppleTV+
- 20h30min - NY RedBulls x Juarez - AppleTV+
- 21h30min - Cruz Azul x Colorado Rapids - AppleTV+
