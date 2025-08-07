Jogos hoje (07/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (07/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). Jogos da Copa do Brasil e da Europa League compõem programação do dia.

Jogos de hoje (07/08/2025) da Copa do Brasil



20h - Vasco x CSA - SporTV e Premiere

21h - CRB X Cruzeiro - PrimeVideo



Jogos de hoje (07/08/2025) das Eliminatórias da Europa League

14h - Hacken x Brann - GOAT (YouTube)



15h - Panathinaikos x Shaktar Donetsk - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/08/2025) das Eliminatórias da Conference League

16h - Partizan x Hibernian - GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (07/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17



15h - Fluminense x Juventude - Fluminense TV(YouTube)



Jogos de hoje (07/08/2025) da Copa do Brasil Feminina



15h - América-MG x Santos - SporTV

Jogos de hoje (07/08/2025) do Campeonato Argentino



19h - San Lorenzo x Veléz Sarsfield - ESPN4 e Disney+



Jogos de hoje (07/08/2025) da Leagues Cup

20h - Cincinatti FC x Guadalajara - AppleTV+

20h30min - Monterrey x Charlotte FC - AppleTV+



20h30min - NY RedBulls x Juarez - AppleTV+



21h30min - Cruz Azul x Colorado Rapids - AppleTV+



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: