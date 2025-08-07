Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (07/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (07/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). Jogos da Copa do Brasil e da Europa League compõem programação do dia.

Jogos de hoje (07/08/2025) da Copa do Brasil

  • 20h - Vasco x CSA - SporTV e Premiere
  • 21h - CRB X Cruzeiro - PrimeVideo

Jogos de hoje (07/08/2025) das Eliminatórias da Europa League

  • 14h - Hacken x Brann - GOAT (YouTube)
  • 15h - Panathinaikos x Shaktar Donetsk - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/08/2025) das Eliminatórias da Conference League

  • 16h - Partizan x Hibernian - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h -  Fluminense x Juventude - Fluminense TV(YouTube)

Jogos de hoje (07/08/2025) da Copa do Brasil Feminina

  • 15h - América-MG x Santos - SporTV

Jogos de hoje (07/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - San Lorenzo x Veléz Sarsfield - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (07/08/2025) da Leagues Cup

  • 20h - Cincinatti FC x Guadalajara - AppleTV+
  • 20h30min - Monterrey x Charlotte FC - AppleTV+
  • 20h30min - NY RedBulls x Juarez  - AppleTV+
  • 21h30min - Cruz Azul x Colorado Rapids - AppleTV+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar