Flamengo no Mundial de Clubes 2023: datas, onde assistir e mais

Mundial de Clubes 2023 acontece entre os dias 1º e 11 de fevereiro e o Flamengo representa a América do Sul na competição; veja onde assistir ao vivo, jogos e mais

O Mundial de Clubes 2023 acontece entre os dias 1º e 11 de fevereiro e o Flamengo é o representante da América do Sul na disputa.

O Rubro-Negro conquistou vaga na competição após ser tricampeão da Copa Libertadores quando venceu o Athletico-PR por a 1 a 0 e já irá estrear na semifinal do Mundial.

Além disso, essa será a última edição do Mundial de Clubes no formato atual. A partir de 2025, a Fifa definiu que a competição será disputada com 32 times e apenas de quatro em quatro anos.

Flamengo no Mundial de Clubes 2023: onde assistir ao vivo

TV Globo: canal aberto

SporTV: canal por assinatura

Globoplay: serviço de streaming

Flamengo no Mundial de Clubes 2023: calendário

1º de fevereiro - Fase preliminar (Al Ahly x Auckland City)

4 de fevereiro - Jogos 1 e 2 da segunda fase

7 de fevereiro - Semifinal 1 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)



8 de fevereiro - Semifinal 2 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)



11 de fevereiro - Final e disputa do 3º lugar

Mundial de Clubes 2023: quando o Flamengo joga?



O Flamengo entra direto na semifinal, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro. Caso vença, o Flamengo jogará a final do Mundial de Clubes no dia 11 de fevereiro.

Mundial de Clubes 2023: local



Marrocos será a sede do Mundial de Clubes. As cidades foram confirmadas oficialmente: Tânger (Tanger Stadium) e a capital, Rabat (Estádio Príncipe Moulay Abdellah).

Mundial de Clubes 2023: times classificados



Flamengo (Brasil - América do Sul)



Real Madrid (Espanha - Europa)



Seattle Sounders (EUA - Concacaf)



Wydad Casablanca (Marrocos - país sede)



Al Ahly (Egito - África)



Auckland City (Nova Zelândia - Oceania)



Al Hilal (Arábia Saudita - Ásia)

