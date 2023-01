Com gol, Vinicius Jr responde ataques racistas e provoca: "Madrid tem um só"

Antes da bola rolar para o confronto, torcedores do Atlético penduraram um boneco que vestia a camisa 20, simulando o enforcamento do jogador

O atacante brasileiro Vinícius Junior foi vítima, novamente, de ataques racistas por parte da torcida do Atlético de Madrid. Nesta quinta-feira, 26, o Real Madrid eliminou o rival nas quartas de final da Copa do Rei, com gols de Rodrygo, Benzema e Vinicius Jr.

Após o clássico, Vini utilizou as redes sociais para "responder" aos ataques: "Madrid tem um só", escreveu o atleta em seu perfil do Twitter.

Antes da bola rolar para o confronto, torcedores do Atlético penduraram um boneco que vestia a camisa 20 (utilizada por Vini Jr no Real), simulando o enforcamento do jogador. Além disso, estenderam uma faixa com os dizeres "Madrid odeia o Real".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vini ama Madrid" foi a frase utilizada pelo brasileiro em resposta à provocação do rival. A torcida do time merengue prestou apoio ao atleta e aplaudiu o brasileiro no 20º minuto do jogo, número que representa a camisa vestida pelo atacante.

O Real Madrid agora volta suas atenções ao Campeonato Espanhol. Neste domingo, 29, o time de Carlo Ancelotti recebe a Real Sociedad, pela 19ª rodada, às 17h.

Sobre o assunto Ex-Flamengo e Corinthians, Guerrero é anunciado pelo Racing-ARG

Boneco com camisa de Vinícius Jr aparece 'enforcado' em ponte em Madri

Flamengo acerta renovação com Pedro até o fim de 2027

Tags