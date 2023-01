Advogado de Daniel Alves explica diferentes versões dadas pelo lateral

Nesta sexta-feira, 27, o advogado de Daniel Alves explicou o motivo do jogador ter dado três versões diferentes durante depoimentos para a polícia. O brasileiro está preso na Espanha, acusado de ter estuprado uma mulher em boate em dezembro de 2022.

Segundo o advogado, Cristóbal Martell, que concedeu entrevista à TVE após visita ao presídio, o jogador teria dito no primeiro depoimento que não conhecia a garota, vítima das acusações, porque "queria ocultar uma traição à sua mulher". Daniel Alves é casado com a modelo e influenciadora espanhola, Joana Sanz, desde 2017.

Entre as versões dadas, primeiramente Daniel afirmou não conhecer a vítima. No segundo depoimento, porém, disse o contrário e no terceiro confirmou que teve relação com ela, mas com consentimento. Essas contradições e o risco de fuga, por conta da sua condição financeira, levaram o lateral à prisão, sem direito a fiança.

Agora, o advogado trabalha parar tirar o brasileiro do cárcere. Na próxima terça-feira, 31, a expectativa é que ele e sua equipe entrem com recurso para pedir liberdade provisória. Para isso, os advogados vão propor medidas para garantir que o ex-lateral da Seleção Brasileira não fugirá do país, entre essas medidas estão o uso de tornozeleira eletrônica, fiança de valor alto e visitas periódicas ao tribunal.

