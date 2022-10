Flamengo vence Athletico-PR (1-0) e é tricampeão da Copa Libertadores

O Flamengo conquistou sua terceira Copa Libertadores da América neste sábado ao derrotar o Athletico Paranaense por 1 a 0, em uma final brasileira disputada na cidade portuária equatoriana de Guayaquil.

O atacante Gabriel Barbosa voltou a ser o herói do time carioca com um gol nos acréscimos do primeiro tempo (45+4), três anos depois de marcar o gol do título de 2019, contra o River Plate, em Lima, no Peru.

O clube de maior torcida do Brasil entra no seleto grupo de brasileiros que já conquistaram três Libertadores, ao lado de Grêmio, Santos, São Paulo e Palmeiras.

Com essa conquista, o Flamengo conseguiu também a vaga no Mundial de Clubes de 2023, ainda sem data ou sede. O time carioca também enfrentará o Independiente del Valle equatoriano, que se sagrou recentemente campeão da Copa Sul-Americana, na Recopa Sul-Americana do ano que vem.

