Espanha x Alemanha: onde assistir ao vivo ao jogo da Eurocopa

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com as duas seleções mais elogiadas desta Eurocopa, as quartas de final terão um gosto especial, visto que as duas seleções se enfrentaram na última Copa do Mundo, em 2022. Naquela oportunidade, as duas equipes empataram em 1x1 com gols de Morata, para a Espanha, e Niclas Füllkrug, para a Alemanha.

Diferentemente do último confronto, que foi um jogo de fase de grupos, agora o embate será pelas quartas de final da Eurocopa, onde a equipe que se consagrar vencedora irá mandar o rival para casa. A Espanha é considerada a equipe com o melhor futebol do torneio, enquanto a Alemanha está jogando em casa.

