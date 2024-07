Dorival vê erros com naturalidade e projeta Brasil sem Vini Júnior: "Hora de outros aparecerem"

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, reconhece que o Brasil deixou muito a desejar no empate com a Colômbia, nesta terça-feira, 2, em Santa Clara, nos Estados Unidos. O treinador, porém, não enxerga a má atuação como um motivo de preocupação. Ele acredita que os erros cometidos pelas seleção são "naturais" e vê o time em processo de crescimento.

Dorival admite as dificuldades, mas garante que o Brasil irá evoluir com o tempo. Ele busca repetir escalações e evita promover muitas mudanças justamente para que os jogadores construam cada vez mais entrosamento entre si.

O amargo empate até classificou o Brasil, mas o time de Dorival Júnior ficou no segundo lugar do Grupo D. Portanto, enfrenta o Uruguai, líder do Grupo C, na próxima fase. E com um desfalque de peso: Vinícius Júnior.

O atacante, titular absoluto da Seleção Brasileira, estava pendurado e recebeu o cartão amarelo por atingir o rosto de James Rodríguez, ainda no início da partida. Dorival sabe que não será fácil substituir o craque do Real Madrid, mas vê oportunidade para "outros jogadores aparecerem" na ausência do camisa 7.

"É uma situação que aconteceu [a suspensão de Vini Jr.]. Era um jogo importante, não tinha como segurar ninguém. Nós queríamos o resultado. No primeiro lance, tivemos já o primeiro cartão do Vini, muito estranho o que se passou. Há pouco tempo eu ouvi dizer que o Brasil tem que jogar sem protagonistas e esse é o instante. Não vamos ter o Vini, estamos sem o Neymar há algum tempo. Mas outros podem aparecer. Teremos um jogo difícil contra o Uruguai, mas o Uruguai sabe que terá um jogo difícil contra o Brasil", afirmou.

O próximo desafio do Brasil nesta Copa América está marcado para este sábado. O time de Dorival Júnior enfrenta o Uruguai a partir das 22h (de Brasília), em Las Vegas, pelas quartas de final da competição