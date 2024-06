Bélgica vai enfrentar França nas oitavas após 0 a 0 com a Ucrânia, que é eliminada

Após a terceira e última rodada, as quatro seleções da chave terminaram empatadas com quatro pontos, mas o maior número de gols marcados deixou a Romênia na liderança e a Bélgica na segunda colocação.

A Bélgica garantiu uma vaga nas oitavas de final da Euro-2024 em segundo lugar do super equilibrado Grupo E nesta quarta-feira (26), em Stuttgart, na Alemanha, após um empate em 0 a 0 com a Ucrânia, que com esse resultado está eliminada do torneio.

Apesar da reação contra a Eslováquia (vitória por 2 a 1) e de ter enfrentado a Bélgica, a derrota por 3 a 0 no primeiro jogo contra a Romênia foi fatal para as chances dos ucranianos.

A Eslováquia, com saldo de gols inferior ao dos belgas, garantiu a passagem na terceira posição e a Ucrânia, embora tenha terminado também com 4 pontos, foi eliminada como quarta colocada.

Aos seis minutos de jogo, os torcedores ucranianos atrás de um dos gols exibiram uma tela com o rosto de um soldado ucraniano, composta com o retrato de outros 182 torcedores de clubes ucranianos que morreram durante a guerra.

Sem Mykhaylo Mudryk, Andriy Lunin e Oleksandr Zinchenko no time titular, a Ucrânia entrou em campo com os jogadores levando bandeiras de seu país nos ombros, e as mantiveram durante a execução dos hinos. Um gesto para lembrar a invasão russa, que também havia sido feito nas últimas duas partidas.

Longe de festejar o resultado, os torcedores belgas vaiaram ruidosamente seus jogadores após o apito final, devido à falta de agressividade e de eficiência nas finalizações que os jogadores comandados pelo técnico Domenico Tedesco mostram desde o início do torneio.

A situação voltou a se repetir (41') e o estádio teve que lembrar no sistema de alto-falantes a proibição do uso deste tipo de objeto e os danos que ele pode causar à visão do jogador.

Falta de agressividade

Com um segundo uniforme que tem cores e estética em homenagem a Tintim, os belgas não mostraram o senso de aventura do emblemático personagem dos quadrinhos, criado por Hergé. Caíram no conformismo, mostrando pouca agressividade e nenhuma eficiência.

Além do chute do capitão belga, o primeiro tempo teve cerco à área por parte das duas seleções, mas quase sempre sem terminar em chutes na direção do gol.