Holanda perde para a Áustria e termina na 3ª posição no grupo D da Euro

Com o resultado, a seleção da Holanda garante vaga na próxima fase da competição por ser uma das melhores terceiras colocadas

A Holanda enfrentou a Áustria, nesta terça-feira, 25, pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa, no Olympiastadion, em Berlim. Os holandeses foram surpreendidos e acabaram derrotados por 3 a 2, caindo para a 3ª posição do grupo D.

Com o resultado, a seleção da Holanda garante vaga na próxima fase da competição por ser uma das melhores terceiras colocadas. A Áustria, por sua vez, vai aos seis pontos e assume a liderança do grupo, que termina com a França na segunda posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas equipes ainda não têm adversário definido nas oitavas de final, que estão previstas para acontecer entre os dias 29 de junho e 2 de julho.