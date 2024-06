Chaveamento da Eurocopa 2024: veja como será o mata a mata

Suiça encara a Itália nas oitavas de final da Eurocopa 2024 Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Os jogos Geórgia x Portugal e República Tcheca x Turquia nesta quarta-feira, 26, encerram a fase de grupos da Eurocopa 2024. A partir deste sábado, 29, as seleções disputam as oitavas de final do torneio, em que os vencedores conquistam as vagas para a fase seguinte. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Se classificaram para a segunda fase: as duas melhores seleções de cada grupo e as quatro melhores em terceiro lugar, de acordo com a quantidade de pontos.

Até o momento, nove seleções já se classificaram para o mata a mata. Sete ainda serão definidas.

Chaveamento da Eurocopa 2024 nas oitavas de final

Itália x Suíça - Sábado, 29/6, às 13 horas



- Sábado, 29/6, às 13 horas Alemanha x Dinamarca - Sábado, 29/6, às 16 horas



- Sábado, 29/6, às 16 horas Inglaterra x (a definir) - Domingo, 30/6, às 13 horas



- Domingo, 30/6, às 13 horas Espanha x (a definir) - Domingo, 30/6, às 16 horas



- Domingo, 30/6, às 16 horas França x (a definir) - Segunda, 1/7, às 13 horas



- Segunda, 1/7, às 13 horas Portugal x (a definir) - Segunda, 1/7, às 16 horas



- Segunda, 1/7, às 16 horas Áustria x (a definir) - Terça, 2/7, às 16 horas Os times do jogo do dia 2 de julho, às 13 horas, ainda serão definidos. Final da Eurocopa 2024: quando e onde será? DESCUBRA