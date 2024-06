Com gol de Mbappé, França só empata com Polônia e vai às oitavas da Euro como segundo do grupo

Na tarde desta terça-feira, 25, a já classificada França empatou com a eliminada Polônia, em 1 a 1, no Signal Iduna Park. Mbappé balançou as redes para os franceses, enquanto Lewandowski deixou tudo igual em jogo da terceira rodada do Grupo D.

A França garantiu sua vaga nas oitavas de final na última segunda-feira. Mesmo sem entrar em campo, ‘Les Bleus’ asseguraram a classificação com a derrota de 1 a 0 da Albânia para a Espanha. Com o empate, porém, a equipe avança na vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos, já que a Áustria bateu a Holanda no outro jogo do grupo e foi ao topo, com seis pontos.

Do outro lado, a Polônia já chegou eliminada para o duelo e fechou a fase de grupos na lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.