Eurocopa 2024 ao vivo: onde assistir aos jogos na TV e online

A Eurocopa começa oficialmente neste 14 de junho e tem previsão para terminar no dia 14 de julho, um mês após o início. Com todas as seleções e seis grupos já definidos, a atual campeã Itália estreia no dia 15 de junho contra a Albânia, às 16 horas (horário de Brasília).

Veja a seguir onde acompanhar os jogos e o dia e horário das partidas.

Jogos da Eurocopa 2024: onde assistir ao vivo na TV?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Eurocopa em TV aberta, na Globo, em TV fechada através do SporTV, e via-streaming no Globo Play.