Eurocopa 2024: astros das principais seleções prontos para estreia

Grandes times contam com craques em boa fase para buscar título que começa a ser disputado na Alemanha, no dia 14 de junho Crédito: Jogada 10

A Eurocopa 2024 está prestes a começar e a partida de abertura entre Alemanha e Escócia acontece na próxima sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), na Arena de Munique, vai abrir a disputa pelo cobiçado troféu. Dessa maneira, o Jogada10 preparou uma matéria com alguns jogadores que se destacam no futebol mundial e podem levar suas respectivas seleções para a conquista europeia. Alemanha Anfitriã da Euro, a Alemanha vai em busca do quarto título do torneio para se isolar como a maior vencedora. Para isso, os alemães apostam na grande fase de alguns jogadores como Florian Wirtz. Isto porque o atacante do Bayer Leverkusen conquistou o título da Bundesliga de forma invicta aos 21 anos, com 18 gols e 18 assistências na temporada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro jovem que se destaca na seleção alemã é Musiala, do Bayern de Munique. O meia fez 12 gols e deu sete assistências pelo clube bávaro em 2023/24.

Além disso, a Eurocopa será a última competição de Kroos como jogador profissional. Após anunciar a saída do Real Madrid com o fim do contrato, o meia anunciou que vai se aposentar depois desta edição da Euro. Ou seja, se despedir da seleção alemã com o título é o grande objetivo do craque, que conseguiu o título da Champions antes de deixar o clube merengue nesta temporada. Por fim, o zagueiro Rudiger, do Real Madrid, é pilar do time alemão na parte defensiva. Além da partida de abertura nesta sexta-feira (14), contra a Escócia, a Alemanha encara Hungria e Suíça pelo Grupo A da Euro.

França Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a França aparece como a grande favorita para conquistar a Eurocopa 2024. Isto porque o clube conta com Kylian Mbappé ao lado de outros grandes jogadores. O agora jogador do Real Madrid marcou 44 gols em 48 jogos pelo PSG em 2023/24 e ficou em segundo lugar na briga pela Chuteira de Ouro do futebol europeu. Além disso, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps ainda poderá contar com Griezmann, um dos principais atletas da seleção francesa nos últimos anos. Com a camisa do Atlético de Madrid, o atacante marcou 24 gols na última temporada, sua melhor marca desde 2018/29. Os franceses fazem a estreia na Euro contra a Áustria na próxima segunda-feira (17), às 16h (de Brasília). Depois, Mbappé e companhia enfrentam Holanda e Polônia no Grupo D. Inglaterra Com um dos melhores elencos da Euro, a Inglaterra aposta em jogadores como Bellingham, Harry Kane, e Saka para buscar o título inédito. A Inglaterra estreia na competição no próximo dia 16 de junho, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). Bellingham conquistou a Champions com o Real Madrid e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol 2023/24. Além disso, o jovem meia está na briga pelo prêmio da Bola de Ouro. Na última temporada, o jogador marcou 22 gols e deu 10 assistências pelo clube merengue. Harry Kane, por sua vez, marcou 44 gols em 45 jogos em sua primeira temporada no Bayern de Munique, embora não tenha conquistado títulos. No entanto, o atacante ficou com o prêmio da Chuteira de Ouro como maior artilheiro das grandes ligas europeias em 2023/24.

Por fim, Saka teve sua melhor temporada da carreira com a camisa do Arsenal. O atacante marcou 20 gols e deu 14 assistências em uma campanha histórica que terminou com o vice da Premier League. Espanha Maior vencedora da Euro, com três títulos ao lado da Alemanha, a Espanha aposta na juventude da seleção para conquistar mais um título europeu. Lamine Yamal, do Barcelona, tem apenas 16 anos e já aparece como um dos destaques da seleção. Ao lado dele, o meia Pedri, companheiro de clube no Barcelona, também é uma peça fundamental no time comandado pelo técnico Luis de la Fuente. Ao mesmo tempo, a experiência de Rodri no meio de campo pode ser considerado um dos pontos fortes da Espanha. O volante do City fez mais uma grande temporada no clube inglês e aparece como um dos melhores jogadores do mundo em sua posição.