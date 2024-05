Alemanha se prepara para receber Eurocopa em meio a complexo cenário geopolítico

A edição anterior do campeonato europeu de seleções foi um impactada pela pandemia e precisou ser adiada por um ano, para junho de 2021, o que ainda carregou consequências da situação sanitária, com redução da capacidade dos estádios para evitar aglomerações.

A sete semanas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em um ano de 2024 repleto de eventos esportivos, a Alemanha será o centro das atenções do mundo do futebol entre 14 de junho e 14 de julho, ao lado dos Estados Unidos, que receberá a Copa América de 20 de junho a 14 de julho.

Milhões de espectadores para o primeiro grande evento esportivo desde a pandemia de covid-19: a Alemanha se prepara para receber, em um mês, as seleções do continente em uma Eurocopa sob a ameaça de atentados.

As diferentes fases de venda de ingressos têm sido um sucesso, seja através do sistema de sorteio (20 milhões de interessados para 1,2 milhão de ingressos), das vagas reservadas para cada federação ou dos bilhetes atribuídos aos mais rápidos.

Três anos depois, as restrições foram suspensas e espera-se que 2,7 milhões de torcedores estejam presentes nos 10 estádios do torneio, desde a partida de abertura, em 14 de junho, entre Alemanha e Escócia, em Munique, até a final, um mês depois, em Berlim.

"Fazemos todos os esforços para detectar a tempo os planos terroristas islamistas e evitá-los", disse a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, em entrevista ao jornal Handelsblatt no final de março.

Para o país, o risco de um atentado "é real e está no nível máximo há algum tempo", declarou o diretor de inteligência interna, Thomas Haldenwang, no final de novembro.

A seleção francesa, vice-campeã do mundo, está entre as favoritas ao título, juntamente com a Inglaterra, finalista da Euro 2020. A Alemanha, por sua vez, parece ter se recuperado de um ano complicado e conta com o apoio da torcida para lutar pelo troféu.

O presidente do comitê organizador da Euro 2024, Philipp Lahm, reiterou durante meses em todas as entrevistas que concede que o sucesso do torneio depende de um forte entusiasmo popular, o que só pode ocorrer no caso de um bom desempenho da 'Mannschaft', como aconteceu na Copa do Mundo de 2006 (terceiro lugar).

A Alemanha utilizará oito dos 10 estádios da Copa do Mundo de 2006.