Segurança é a principal preocupação da organização da Eurocopa

Atentados, extremistas, ataques cibernéticos: a Alemanha se prepara para enfrentar todas as ameaças, a um mês da Eurocopa-2024, que acontecerá com os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia como plano de fundo.

O principal objetivo é assegurar a proteção dos 2,7 milhões de espectadores esperados para as partidas, assim como as bases das 24 seleções espalhadas por todo o país, além dos dez estádios que receberão as 51 partidas, de 14 de junho a 14 de julho.

As fanfests poderão receber até 12 milhões de pessoas.