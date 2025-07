Atacarejo em Fortaleza recebe exposição da taça da Copa do Nordeste no sábado, 2

A taça da Copa do Nordeste é chamada de Orelhuda por alguns torcedores / Crédito: Divulgação/CBF

A taça da Copa do Nordeste será exposta no atacarejo Assaí, em sua loja no bairro Cidade dos Funcionários, localizada na BR-116, 501. A exposição ocorre neste sábado, 2, das 12 às 20 horas, com a participação do ex-jogador Magno Alves, este presente entre 16 e 17 horas. Junto da taça e do ex-atleta, o evento também promove atividades interativas concorrendo a brindes e a oportunidade de tirar fotos com o mascote Zeca Brito. Entre as ativações, está o desafio de chute ao gol e entre os brindes, estão copos exclusivos, sacolas retornáveis e vales-compras no valor de R$ 50.