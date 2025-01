Bola do Nordestão: Asa Branca 2025 tem detalhes em cordel e iniciativa sustentável

A fabricante Penalty enfatizou a sustentabilidade trazida tecnologia Ecoknit e a tradição que envolve e a Copa do Nordeste

Durante o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, realizado nessa segunda-feira, 14, a Penalty fez o anúncio da Asa Branca Ecoknit, a bola oficial da edição 2025 do torneio.

A Asa Branca é produzida com a tecnologia Ecoknit, que reaproveita 4,5 unidades de garrafa PET na composição de sua estrutura. As bolas são produzidas na Bahia, em uma das unidades da empresa.

"A nova Asa Branca é uma linda homenagem à diversidade da nossa região e é mais uma atração para os atletas e os torcedores na vibrante edição de 2025 da competição regional mais importante do país".

Presente no evento, Ednaldo Rodrigues , presidente da CBF e ex presidente da Federação Baiana de Futebol, comentou sobre o design da bola.

Já Alex Lobo, Gerente Executivo de Marketing e Relações Esportivas da Penalty, acredita que o futebol pode ser uma ponte entre tradição e futuro.

"Esta bola é um símbolo do nosso compromisso com o esporte e com a região, unindo inovação, sustentabilidade e a rica cultura nordestina", completa o gerente.

O jogo de abertura do torneio será realizado entre Fortaleza e Moto Club, no dia 21 de janeiro, às 20 horas no estádio Presidente Vargas.