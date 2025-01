Copa do Nordeste 2025 muda formato e não terá Clássico-Rei na fase de grupos; entenda

Além disso, os dois clubes com melhor ranking de cada federação deverão ser colocados, obrigatoriamente, em grupos distintos. Essa regra impede que aconteçam, por exemplo, confrontos entre Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, e Sport e Náutico na fase de grupos do Nordestão.

Caso a federação tenha um terceiro representante na competição, como no caso do futebol cearense, que conta também com o Ferroviário, não há restrição – o Tubarão fica livre no sorteio e pode integrar tanto a chave do Ceará quanto a do Fortaleza.

Copa do Nordeste 2025: formato do sorteio

De acordo com o documento divulgado pela CBF, os 16 clubes classificados para a Copa do Nordeste serão ordenados com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2024 e distribuídos em quatro potes, da seguinte forma: Pote 1 (1º a 4º), Pote 2 (5º a 8º), Pote 3 (9º a 12º) e Pote 4 (13º a 16º).

Assim, os grupos A e B serão formados por dois clubes de cada pote. Os cabeças de chave são o Fortaleza (9º no ranking), Bahia (13º no ranking), Ceará (18º no ranking) e Sport (24º no ranking). O sorteio está marcado para o dia 14. Veja a distribuição restante: