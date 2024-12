Globo vai transmitir jogos da Copa do Nordeste 2025; saiba onde assistir

Taça da Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Fabio Souza/CBF

Prevista para começar no dia 5 de janeiro, com a Eliminatória, a Copa do Nordeste de 2025 terá transmissão do Premiere. O Grupo Globo adquiriu os direitos de exibição do torneio regional em acordo com o Nosso Futebol e mostrará todos os jogos no pay-per-view. O Premiere e o Nosso Futebol transmitirão toda a competição, desde as partidas das Eliminatórias até a final, marcada para setembro. Na TV aberta, o SBT segue como detentor dos direitos. Já na TV fechada, a ESPN, do Grupo Disney, é quem exibe o Nordestão. Ou seja, o acordo da Globo é somente para o pay-per-view e não envolve o Sportv.

A princípio, a Lampions League não deve ter jogos exibidos de forma gratuita no YouTube, o que acontecia no canal do Nosso Futebol na plataforma.

Copa do Nordeste 2025: divisão dos direitos de transmissão TV aberta: SBT

SBT TV fechada: ESPN

ESPN Pay-per-view: Premiere e Nosso Futebol Bola da final da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Ithalo Silva/CBF Copa do Nordeste 2025: os clubes cearenses Do futebol cearense, já estão confirmados na fase de grupos o Ceará e o atual campeão Fortaleza. Já Ferroviário e Maracanã disputarão as Eliminatórias: o Tubarão encara o Santa Cruz-RN, enquanto o Bicolor Metropolitano pega o ABC-RN. A fase prévia do Nordestão tem duas fases para definir os quatro classificados à etapa de grupos. Para 2025, o torneio regional terá uma mudança na fórmula de disputa: agora os confrontos serão as equipes do mesmo grupo, com o cruzamento dos times das chaves A e B acontecendo no mata-mata. Quartas de final e semifinal são em jogo único, enquanto a final tem ida e volta.