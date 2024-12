Ausência de artigo não impede Nordestão de garantir vaga na Copa do Brasil; entenda

Mudanças no formato da Copa do Brasil de 2026 serão discutidas entre a CBF e federações do futebol brasileiro na próxima sexta-feira, 13, cenário que pode influenciar no regulamento dos torneios regionais

De acordo com apuração do Esportes O POVO , a falta da regra, também percebida no documento da Copa Verde, está atrelada às possíveis mudanças no calendário da Copa do Brasil de 2026, tema que será debatido em reunião com todas as federações do país na próxima sexta-feira, dia 13.

Apesar da ausência do artigo que prevê classificação direta à terceira fase da Copa do Brasil ao campeão da Copa do Nordeste, a tendência é de que a competição regional continue garantindo vaga em fases avançadas no torneio nacional. O Esportes O POVO apurou que a CBF comunicou a situação previamente para a FCF e demais federações.

Ou seja, a ausência do artigo parte da ideia de a CBF ter flexibilidade caso ocorram, de fato, alterações no formato de disputa da Copa do Brasil. Apesar disso, a entidade indicou que a Copa do Nordeste e Copa Verde continuarão sendo um caminho para garantir vaga direta em etapas avançadas no principal torneio mata-mata do país.

Além da ausência da regra, o regulamento da Copa do Nordeste 2025 prevê mudanças no formato de cruzamento na fase inicial. Agora, os oito times de uma chave disputarão partidas entre si, e não mais contra as equipes do outro grupo, como ocorreu nas edições anteriores.

A Lampions inicia em janeiro, com a fase pré-eliminatória acontecendo entre os dias 4 e 5. Já a fase de grupos está prevista para começar no dia 22 de janeiro. A definição de quais clubes integrarão as chaves A e B ainda será feita por meio de um sorteio.