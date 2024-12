Copa do Nordeste exclui artigo que prevê vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Taça da Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Fabio Souza/CBF

O regulamento da Copa do Nordeste de 2025, divulgado pela CBF na noite dessa terça-feira, 9, retirou o artigo que previa a vaga direta do campeão do certame na 3ª fase da Copa do Brasil de 2026. A alteração também é válida para a Copa Verde, que garantia o passaporte para o torneio nacional desde 2020. Em 2024, o Ceará foi beneficiado pela regra após conquistar o Nordestão 2023 e enfrentou o CRB na 3ª fase da Copa do Brasil.

Nesta temporada, o Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste, mas assegurou vaga para a 3ª fase da Copa do Brasil pela classificação para a Libertadores de 2025. Desta forma, o CRB, vice da Lampions em 2024, também ganhou um passaporte para disputar o certame nacional na etapa mais avançada. Sem garantias de que seja definitiva, a ausência da regra diz respeito às mudanças da Copa do Brasil para 2026. O Esportes O POVO procurou a CBF para explicar a situação, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Procurados pela reportagem, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiram que não estavam sabendo da mudança.