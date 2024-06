Com quatro cearenses, Copa do Nordeste tem clubes definidos para 2025; veja participantes

A Copa do Nordeste já tem seus participantes definidos para 2025, assim como a distribuição inicial das equipes. A lista de clubes foi encerrado após o termino do Campeonato Maranhense, neste sábado, 25. Ao todo, com quatro representantes cearenses, 28 times buscarão o título regional.

Caso o formato atual seja mantido, 12 equipes já estão garantidas na fase de grupos, enquanto outras 16 disputarão a pré-fase. No certame prévio, os confrontos são definidos de acordo com o ranking da CBF. Com dois clubes zerados no ranking (Barcelona-BA e Maracanã-CE), o critério de desempate tende a ser a federação melhor ranqueada.

Tendo chegado à final nas últimas seis edições, o futebol cearense terá quatro representantes: Fortaleza e Ceará têm vaga direta na fase de grupos, enquanto Ferroviário e Maracanã disputarão a pré-fase, provavelmente ante ABC-RN e Santa Cruz-RN, respectivamente.