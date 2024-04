Após classificação com Sport, trio ex-Fortaleza provoca Ceará

Sport conta com ex-jogadores do Fortaleza Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Sport conseguiu a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste 2024 após vencer o Ceará, na Arena Pernambuco, nesta quarta-feira, 10. Diante de sua torcida, Felipinho e Rafael Thyere marcaram os gols da classificação do time rubro-negro, enquanto Recalde descontou para o Alvinegro. Em meio as comemorações pela classificação para a próxima fase, uma provocação chamou a atenção. O trio ex-Fortaleza que hoje atua no Sport – Lucas Lima, Felipe e Romarinho – postou uma foto provocando o antigo rival. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nunca vi pai apanhar de filho”, escreveu o volante Felipe em uma foto com os outros dois ex-jogadores do Tricolor do Pici. Com a classificação, o time pernambucano espera o vencedor de Fortaleza e Altos-PI.