CBF divulga detalhes das quartas de final da Copa do Nordeste

Por isso, anota aí na agenda e, por favor, não se esqueça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (4) as datas, horários e locais de disputa das partidas das quartas de final da Copa do Nordeste. O Departamento de Competições da entidade definiu que o confronto que abre esta etapa da competição regional é CRB e Botafogo-PB, que será disputado a partir das 20h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (9) no estádio Rei Pelé, em Maceió.