Clássico-Rei pelo Nordestão tem mais de 35 mil torcedores confirmados

Mandante da partida, o Fortaleza divulgou nesta terça-feira, 19, a primeira parcial de ingressos vendidos para o Clássico-Rei. O Tricolor do Pici enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Ao todo, 35.381 torcedores já confirmaram presença. Do lado da torcida do Leão, foram 17.770 check-ins feitos por sócios-torcedores e 10.113 ingressos comercializados. Já a torcida do Vovô adquiriu 7.498 entradas. 56.849 entradas disponibilizadas para o jogo, sendo 23.176 são destinadas ao Alvinegro, enquanto 33.673 são do Tricolor. Os setores Superior Sul e Inferior Sul estão esgotados.

Os ingressos seguem a venda. O torcedor do Fortaleza interessado em adquirir as entradas podem comprar por meio do site Leão Tickets ou nas Lojas Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 ou Paixão Tricolor. Já os sócios-torcedores podem fazer check-in por meio do site sociofortaleza.com.br.