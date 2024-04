Facundo Castro desfalca Ceará no Clássico-Rei e Richard é dúvida; veja provável escalação

O Ceará terá o desfalque do ponta-direita Facundo Castro no duelo contra o Fortaleza, na quarta-feira, 20, às 21h30min (de Brasília), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Para o confronto, Vagner Mancini ainda pode ter a ausência de Richard. O arqueiro foi substituído no empate do Alvinegro de Porangabuçu com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no sábado, 16.

Para suprir a ausência de Facundo Castro, Mancini deverá mandar a campo o mesmo trio ofensivo do final de semana, com Aylon sendo o ponta-direita e Facundo Barceló sendo o centroavante. Na ponta-esquerda, Erick Pulga completa o ataque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No gol, caso Richard não esteja disponível, após torcer o tornozelo no primeiro tempo de Ceará x Ferroviário, Bruno Ferreira deve assumir a titularidade.