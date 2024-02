Fortaleza encara River-PI de olho em recuperação na Copa do Nordeste

O Galo, por sua vez, chega embalado depois de vencer o Bahia por 1 a 0, em Teresina. Antes de superar o Esquadrão, o River amargava duas derrotas seguidas: uma para o Treze na estreia no Nordestão e a outra no clássico diante do Altos pelo Estadual.

A derrota para os alagoanos marcou o primeiro revés do Leão em 2024 em seis jogos. Foi também a primeira partida que o ataque tricolor passou em branco no ano.

O Fortaleza encara nesta quarta-feira, 14, às 19 horas, o River-PI, no Castelão, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor busca a recuperação na competição contra os piauienses após derrota para o CRB por 1 a 0 , em Maceió-AL.

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve escalar um time alternativo para a partida de logo mais. A tendência é de que o treinador preserve a maior parte dos titulares que enfrentou o CRB, visando o Clássico-Rei no próximo sábado, 17, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense.

O futuro embate contra o maior rival vale a confirmação do primeiro lugar do time do Pici no Grupo A do Estadual. Somente a liderança garante vaga direta para as semifinais do torneio local.

Entre as novidades na equipe para encarar o Galo, Vojvoda deve promover a titularidade de Kervin Andrade, jovem venezuelano que tem sido destaque do Fortaleza neste começo de temporada. A joia de 18 anos melhorou o Leão na partida contra o CRB, quando entrou no lugar de Lucas Sasha.

Na lateral-esquerda, é possível que Vojvoda escale o zagueiro Brítez para fazer a função, tendo em vista que Bruno Pacheco, com lesão na mão, e Escobar, trauma no tornozelo esquerdo, estão no Departamento Médico.

"É um time que ganhou uma partida importante, ganhou em sua casa. Viemos de uma derrota. Cada ponto vai ser importante, é uma competição igualada por condições de fora ou dentro de casa. Vamos ter que recuperar bem, trabalhar para a partida de quarta-feira", comentou Vojvoda sobre o embate contra o River.