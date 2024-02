Adversários no Nordestão, River-PI provoca o Fortaleza: "Partiu, capital do Ceará"

As equipes se enfrentam na quarta-feira, 14, às 19 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste

Próximo adversário do Fortaleza na Copa do Nordeste, o River-PI usou as redes sociais para provocar o Tricolor do Pici. “Partiu, capital do Ceará”, escreveu o clube piauiense antes do embarque do elenco para Fortaleza. O termo é uma referência utilizada frequentemente pelo Ceará, maior rival do Leão.

Para não citar o nome do Fortaleza, o Vovô se refere à capital do estado apenas como “capital do Ceará”, algo que potencializa a rivalidade entre os clubes. O River-PI então aproveitou o gancho para esquentar o clima da partida contra o Tricolor, que acontece na quarta-feira, 14, às 19 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Nordestão.