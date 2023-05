Final do Nordestão vai desempatar número de títulos do torneio entre Ceará e Pernambuco

A depender do campeão da edição 2023, cearenses ou pernambucanos vão se isolar na segunda posição do ranking de estados com mais troféus do certame regional

Além da disputa da Orelhuda por Ceará e Sport-PE, a final da Copa do Nordeste de 2023 reserva uma disputa por status entre o futebol cearense e o futebol pernambucano no cenário nordestino.

Os dois Estados possuem quatro títulos do Nordestão, ficando atrás somente da Bahia, que possui oito. No Ceará, além do Vovô, que venceu o torneio em 2015 e 2020, o Fortaleza faturou o regional outras duas vezes, em 2019 e 2022.

Já em Pernambuco, o Sport é o grande vencedor da Copa do Nordeste, tendo ganhado as edições de 1994, 2000 e 2014. A outra taça ficou com o Santa Cruz, que foi campeão em 2016.

A depender do campeão da edição 2023, cearenses ou pernambucanos vão se isolar na segunda posição do ranking de estados com mais troféus do certame regional.

Além de Ceará, Pernambuco e Bahia, os Estado do Maranhão, de Natal e da Paraíba possuem um troféu da Copa do Nordeste, cada. Apenas nove times da região já se sagraram campeões do torneio regional, que está em sua 20ª edição.



Ranking de títulos da Copa do Nordeste:

Bahia e Vitória - 4 títulos (cada)

Sport - 3 títulos (cada)

Fortaleza e Ceará - 2 títulos (cada)

Santa Cruz / Sampaio Corrêa / Campinense / América-RN - 1 título (cada)

Futebol pernambucano: 4 taças

Sport: 1994-2000-2014

Santa Cruz: 2016

Futebol cearense: 4 taças

Fortaleza: 2019-2022

Ceará: 2015-2020







