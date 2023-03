Fortaleza e Ceará seguem venda de ingressos para Clássico-Rei

Com público meio a meio, Leão e Vovô decidem semifinal do torneio regional. Clubes selaram acordo para divisão da renda

Duelo mais importante do futebol cearense, o Clássico-Rei decidirá a semifinal da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 29. Na Arena Castelão, Fortaleza e Ceará entram em campo para definir quem vai disputar a decisão do torneio regional.

A partida, marcada para às 21h30min, deve receber bom público. Inclusive, os clubes seguem a venda de ingressos nos pontos físicos e sites. Dos 57.300 lugares disponíveis, 32.900 estão destinados aos tricolores e 24.400 aos alvinegros. Conforme apurou o Esportes O POVO, a renda da partida será dividida.



Mandante do confronto, o Tricolor do Pici terá os setores Premium, Especial, Bossa Nova, Superior Central, Superior Sul e Inferior Sul destinados à sua torcida. Já o Vovô fica com os setores Superior Central, Inferior Central, Superior Norte e Inferior Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira os valores dos ingressos

Torcida do Fortaleza

Inferior/Superior Sul: R$ 50/25

Superior Central: R$ 50/25

Especial: R$ 90/45

Bossa Nova e Premium: preenchidos somente por sócios.

Torcida do Ceará

Superior/Inferior Norte: R$ 50/25

Superior Central: R$ 50/25

Inferior Central: R$ 80/40

Onde adquirir

Torcida do Fortaleza: Site efolia e pontos físicos (Lojas Leão 1918)

Torcida do Ceará: Site vozaotickets.com e pontos físicos (Lojas Vozão)