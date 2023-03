Por vaga na semifinal, Fortaleza e Ferroviário se enfrentam pelo Nordestão

Fortaleza e Ferroviário estão prestes a escrever mais um importante capítulo para a história do Clássico das Cores. Desta vez, as duas equipes da capital cearense se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em jogo único. O confronto acontece na tarde deste sábado, 25, às 16h30min, na Arena Castelão, com mando de campo do Tricolor do Pici.

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos do Nordestão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá a vantagem de ser o mandante no confronto. Portanto, grande parte das arquibancadas do Gigante da Boa Vista estarão disponíveis para o torcedor leonino. Caso o confronto termine empatado, será definido nas penalidades.

Na primeira fase, o Leão do Pici venceu seis partidas, sofreu duas derrotas e terminou na segunda colocação do grupo A, com 18 pontos somados. O Tubarão da Barra, por sua vez, ficou uma posição abaixo do rival cearense, com 13 pontos, três vitórias, quatro empates e uma derrota.

O confronto das quartas de final da Copa do Nordeste marcará o reencontro entre Fortaleza e Ferroviário após os jogos decisivos do Campeonato Cearense. O escrete vermelho-azul-e-branco levou a melhor no Clássico das Cores do Estadual e eliminou o rival na semifinal após empatar em 0 a 0 o jogo de ida e vencer o da volta por 4 a 0.

Após a goleada por 4 a 0 do Fortaleza sobre o Santa Cruz na última quarta-feira, 22, o técnico Vojvoda projetou o reencontro com o Ferroviário. O argentino ressaltou que as duas equipes já se conhecem e elogiou o time de Kobayashi.

“Conhecemos eles, eles nos conhecem também. Vai ser um jogo muito disputado, temos que assumir com responsabilidade. O Ferroviário é um bom time, que tem bons jogadores e temos que prestar muita atenção. É um jogo que define uma passagem para a semifinal, temos que estar atentos e fazer as coisas bem.”

Quem também comentou sobre o Clássico das Cores foi Paulinho Kobayashi, técnico do Tubarão. Em coletiva realizada após a derrota por 3 a 2 para o Náutico, na quarta-feira, 2, o comandante evitou adotar um tom de revanche, mas afirmou que o Ferroviário não pode perder mais uma vez para o Leão.

"Revanche não pode existir, mas tem que ter sangue no olho. Não podemos perder duas seguidas para a mesma equipe. Respeitamos a entidade, mas dentro de campo nós temos que ter atitude, e é o que vai acontecer. Vamos ter atitude para buscar o resultado e a classificação"

Para o confronto, a comissão técnica do Fortaleza terá uma série de desfalques por lesão, além de Brítez, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Os atletas no departamento médico são: Pedro Rocha, Lucas Esteves, Tinga, Guilherme, João Ricardo e Sammuel.

Pelo lado do Ferroviário, quatro atletas seguem como dúvida para o clássico: Vinícius Paulista, Alisson, Matheus Lima e Wesley. O quarteto está no departamento médico do Tubarão, se recuperando de lesões.

Fortaleza x Ferroviário

Fortaleza

4–4-2: Fernando Miguel; Dudu (Ceballos), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Calebe; Lucero e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba, Éder Lima, Roni Lobo e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Thiaguinho; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 25/3/2023

Horário: 16h30min

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Humberto Martins Dias Silva/PE

Transmissão: Canal Nosso Futebol, OneFootball, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

