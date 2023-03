Ferroviário se prepara para revanche contra o Fortaleza pelo Nordestão

Na última semana, o Ferroviário foi eliminado pelo Fortaleza nas semifinais do Campeonato Cearense. Agora, pela Copa do Nordeste, o Tubarão da Barra terá a oportunidade de mudar a história recente contra o mesmo adversário.

As equipes se enfrentam neste sábado, 25, em jogo único das quartas de final do certame regional. A partida será disputada na Arena Castelão e deve contar com bom público.

Vindo de três derrotas consecutivas (Grêmio, Fortaleza e Náutico), o time coral encara o Clássico das Cores como uma revanche decisiva. Em entrevista coletiva após o jogo contra o Náutico nesta quarta-feira, 22, o técnico Paulinho Kobayashi comentou sobre o clima da partida e afirmou que a equipe vai entrar em campo com “sangue no olho”.



"Revanche não pode existir, mas tem que ter sangue no olho. Não podemos perder duas seguidas para a mesma equipe. Respeitamos a entidade, mas dentro de campo nós temos que ter atitude, e é o que vai acontecer. Vamos ter atitude para buscar o resultado e a classificação", disse.

Além disso, o comandante coral também salientou que a equipe não pode ter o sentimento de "raiva" diante do Fortaleza e comentou que o objetivo é avançar para as semifinais.

"Não podemos pensar com rivalidade ou raiva, temos que pensar em jogar futebol. O nosso objetivo é a classificação, independente do último resultado pelo campeonato estadual. Agora, pela Copa do Nordeste, é outra coisa."



Para eliminar o rival tricolor e almejar a vaga na fase semifinal do Nordestão, o Ferroviário conta com a boa fase vivida pelo atacante Erick Pulga, artilheiro da fase de grupos. Com cinco gols, o jovem de 22 anos é um dos pilares do time coral na temporada. Além dele, Ciel, Douglas Dias e Lincoln também vêm se destacando.

O Tubarão realiza treinamento de apronto nesta sexta-feira, 24, no Estádio Elzir Cabral. Na oportunidade, Kobayashi definirá a equipe titular para enfrentar o Tricolor do Pici. Além da questão técnica e tática, o aspecto físico também será importante para a escalação final. O time da Barra do Ceará disputou quatro partidas no intervalo de dez dias.



