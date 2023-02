Erick Pulga é líder em finalizações certas na Copa do Nordeste

Atacante coral acertou sete de nove arremates a gol nas quatro primeiras rodadas do Nordestão. Everaldo, do Bahia, fez o mesmo, mas com 12 tentativas

O atacante Erick Pulga, do Ferroviário, é líder de finalizações certas na Copa do Nordeste de 2023. O camisa 16 do time coral acertou sete chutes no gol em quatro partidas, assim como Everaldo, do Bahia. A diferença é que o jogador do Tubarão tem um aproveitamento superior ao centroavante do Esquadrão.

Pulga acertou sete finalizações dentro de nove que executou, enquanto Everaldo fez o mesmo com 12 tentativas. Isso faz com que o aproveitamento do atacante do Ferroviário seja de 77,8%, frente a 58,3% do jogador do Bahia. Quando o assunto é gols marcados, o ponta coral também leva a melhor, tendo convertido três — dois, inclusive, na equipe baiana — contra apenas um do centroavante tricolor.

Com três tentos marcados, Pulga é artilheiro da Copa do Nordeste ao lado de Thiago Galhardo. O atacante do Fortaleza não aparece entre os primeiros de finalizações certas, no entanto, porque acertou apenas cinco bolas na meta adversária em um universo de nove tentativas. Por outro lado, precisou de menos arremates certos para fazer três gols.

Outros dois jogadores de clubes cearenses aparecem bem no ranking de finalizações certas do Nordestão. O atacante Janderson, do Ceará, acertou seis chutes na meta, estando empatado com Kayky, do Bahia, e Ciel, do Ferroviário. O camisa 77 do Vovô está exatamente no meio dos dois quando o assunto é aproveitamento. O jogador alvinegro tem 60% de acertos nos arremates executados no torneio, frente a 85,7% do atleta do Esquadrão e 42,9% do veterano que defende o Tubarão da Barra.

Ranking finalizações certas na Copa do Nordeste:

Erick Pulga (Ferroviário) - 7 (9 totais - 77,8%)

Everaldo (Bahia) - 7 (12 totais - 58,3%)

Kayky (Bahia) - 6 (7 totais - 85,7%)

Janderson (Ceará) - 6 (10 totais - 60%)

Ciel (Ferroviário) - 6 (14 totais - 42,9%)

Fonte: Footstats



