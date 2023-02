Ferroviário supera sequência difícil e se mantém invicto no Nordestão

O Tubarão da Barra encarou equipes das três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, ainda não foi derrotado na Copa do Nordeste

Longe dos holofotes no começo da Copa do Nordeste, o Ferroviário vem roubando a cena nas rodadas iniciais da competição regional. A equipe, que é comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi, somou cinco de nove pontos possíveis em três rodadas e é o único time cearense invicto no torneio até aqui.

Para além dos pontos somados, a campanha do Tubarão da Barra do Ceará chama ainda mais atenção devido ao nível dos adversários enfrentados até o momento. O escrete coral não teve vida fácil nas primeiras rodadas e encarou equipes de divisões superiores: Ceará (Série B), Bahia (Série A) e CSA (Série C), sendo os dois últimos fora de casa.

Logo na rodada inicial, o Ferroviário teve a missão de encarar o Ceará. O Tubarão levou a melhor no Clássico da Paz e venceu por 3 a 0. Na rodada seguinte, mais uma pedreira: o Bahia, na Arena Fonte Nova. O time cearense não se intimidou com o alto investimento dos baianos e arrancou um ponto precioso fora de casa.

No jogo mais recente, pela terceira rodada, mais um empate com sabor de vitória, de acordo com o próprio técnico Kobayashi. Na noite da última terça-feira, 14, o clube da Barra do Ceará buscou um ponto ao empatar em 1 a 1 contra o CSA, jogando com um jogador a menos, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

"Empate com sabor de vitória. Temos que parabenizar os atletas, eles buscaram o resultado. Eles não esperam acontecer, eles fazem acontecer. Quando voltamos para o segundo tempo, mudamos o sistema, mudamos a maneira de jogar. Eles entenderam e conseguiram o empate. Parabenizo muito eles porque depois acabamos jogando com um a menos", valorizou Paulinho Kobayashi.

Com os bons resultados, alguns nomes da equipe passam a ter maior destaque. São os casos dos atacantes Erick Pulga e Ciel, e do goleiro Douglas Dias. O último, inclusive, foi o grande personagem do empate diante do CSA ao efetuar diversas defesas. Ele é, também, o arqueiro com o maior número de intervenções difíceis da competição: 9.

Após a sequência contra equipes de divisões superiores, o Ferroviário irá enfrentar um time considerado de mesmo nível. No sábado, 18, o Tubarão encara o Sergipe, às 15h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Nordestão. Mesmo sendo uma boa oportunidade para somar pontos na competição, o técnico Kobayashi afirmou que a prioridade da equipe é o Cearense.

"São dois jogos (Sergipe e ABC) que eu tenho que pensar também no Campeonato Estadual. O objetivo do clube é conseguir calendário para o ano que vem. A gente pensa em uma situação de rodízio para que os jogadores descansem um pouco mais, jogar menos tempo", revelou.

