Repescagem da Copa do Mundo de 2026: veja datas, equipes e mais

22 seleções ainda tentam vaga na Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Fabrice Coffrini / AFP

As últimas vagas restantes da Copa do Mundo serão decididas na Data Fifa de março de 2026, em duas repescagens diferentes: a mundial e a europeia. Na mundial, seis seleções brigam por dois lugares. Já na europeia, 16 países disputam por quatro vagas. Confira a seguir como vai funcionar a disputa em cada uma e quem está concorrendo:

Congo e Iraque, por serem as duas seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa de novembro entre as outras concorrentes, serão cabeça de chave e avançam direto para a final de seus caminhos. Enquanto isso, Bolívia, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname vão ser divididas em duas semifinais. Quem vencer sua semifinal disputará a vaga na Copa com Congo ou Iraque, a depender do resultado do sorteio. O sorteio para definir os confrontos de cada chave será realizado pela Fifa nesta quinta-feira, 20. Vale destacar que Jamaica e Suriname não poderão se enfrentar na semifinal por serem da mesma confederação.

Os jogos desse playoff mundial serão realizados entre 23 e 31 de março de 2026, no México, e servirá também como teste operacional para os estádios que receberão jogos da Copa. Repescagem europeia O playoff da Europa por sua vez é composto pelas 12 seleções que ficaram em segundo lugar nos grupos das Eliminatórias, com os quatro mais bem classificados entre os vencedores de cada grupo da Nations League. Com isso, 16 países europeus competem na Data Fifa de março pelas quatro vagas destinadas à repescagem do continente.