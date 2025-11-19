Repescagem da Copa do Mundo de 2026: veja datas, equipes e mais

Repescagem da Copa do Mundo de 2026: veja datas, equipes e maisAo todo, 22 seleções ainda podem se classificar para a próxima Copa que será realizada em três países-sede entre 11 de junho e 19 de julho de 2026
As últimas vagas restantes da Copa do Mundo serão decididas na Data Fifa de março de 2026, em duas repescagens diferentes: a mundial e a europeia.
Na mundial, seis seleções brigam por dois lugares. Já na europeia, 16 países disputam por quatro vagas. Confira a seguir como vai funcionar a disputa em cada uma e quem está concorrendo:
Repescagem mundial
O playoff intercontinental é formado por seis seleções: uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África, uma da Oceania e duas da América do Norte/Central.
Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname se classificaram em suas respectivas eliminatórias continentais para disputar em março dois dos seis lugares que restam na Copa.
A repescagem será feita em duas chaves separadas, com cada uma classificando uma equipe para o Mundial.
Congo e Iraque, por serem as duas seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa de novembro entre as outras concorrentes, serão cabeça de chave e avançam direto para a final de seus caminhos.
Enquanto isso, Bolívia, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname vão ser divididas em duas semifinais. Quem vencer sua semifinal disputará a vaga na Copa com Congo ou Iraque, a depender do resultado do sorteio.
O sorteio para definir os confrontos de cada chave será realizado pela Fifa nesta quinta-feira, 20. Vale destacar que Jamaica e Suriname não poderão se enfrentar na semifinal por serem da mesma confederação.
Os jogos desse playoff mundial serão realizados entre 23 e 31 de março de 2026, no México, e servirá também como teste operacional para os estádios que receberão jogos da Copa.
Repescagem europeia
O playoff da Europa por sua vez é composto pelas 12 seleções que ficaram em segundo lugar nos grupos das Eliminatórias, com os quatro mais bem classificados entre os vencedores de cada grupo da Nations League.
Com isso, 16 países europeus competem na Data Fifa de março pelas quatro vagas destinadas à repescagem do continente.
O torneio será dividido em quatro chaves com quatro seleções cada, uma de cada pote. Confira que seleções estão em cada pote:
- Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia
- Pote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia
- Pote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo
- Pote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte
As seleções presentes no pote 1 enfrentarão, necessariamente, alguma do pote 4, enquanto as dos potes 2 e 3 se cruzam. O sorteio para definir esses confrontos será realizado também nesta quinta-feira, 20, às 9 horas, pela Fifa.
Cada chave terá duas semifinais e uma final entre os vencedores dessas semifinais. O “campeão” de cada chave garante presença na Copa do Mundo. As partidas da competição serão realizadas em jogo único, entre os dias 26 e 31 de março de 2026.
