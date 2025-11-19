Haiti vence a Nicarágua e volta para a Copa do Mundo após 52 anos

Haiti vence a Nicarágua e volta para a Copa do Mundo após 52 anosHaitianos fizeram sua parte ainda na primeira etapa e contaram com o empate sem gols entre Costa Rica e Honduras para confirmar a vaga
O Haiti escreveu uma das páginas mais bonitas da sua história. Na noite desta terça-feira (18), os haitianos venceram a Nicarágua por 2 a 0 e com o empate sem gols entre Costa Rica e Honduras se classificaram para a Copa do Mundo após 52 anos.
Os Grenadieres terminaram na liderança do Grupo C, com 11 pontos. Já a Nicarágua ficou na lanterna da chave, com apenas quatro pontos.
O Haiti começou a partida melhor, como era esperado. Depois da pressão, os mandantes abriram o marcador com Deedson, que fez boa jogada individual pela direita, tabelou com Casimir, passou bonito pela marcação e chutou no canto para fazer o primeiro.
Atrás no marcador, a Nicarágua tentou apertar um pouco o jogo e levou mais dificuldades aos haitianos. Porém, a determinação para voltar à Copa era maior e os Grenadiers ampliaram. Arcus foi até a linha de fundo e cruzou Providence aparecer na área para cabecear e fazer o segundo. Por pouoco, o Haiti não marcou o terceiro, quando Nazon tirou o goleiro, chutou e Reyes salvou em cima da linha.
Sabendo que o resultado do outro jogo lhe favorecia, o Haiti tirou um pouco pé, mas seguiu com o controle do jogo. Os visitantes cresceram aos poucos e tiveram a primeira grande oportunidade da segunda etapa. Boniilla recebeu na entrada da área, finalizou e mandou para fora. Ainda deu tempo de Placide brilhar, fazendo duas grandes defesas e coroando a classificação haitiana!