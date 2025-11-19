Sorteio da Copa do Mundo 2026: confira data, horário e seleções já classificadas

Evento que irá determinar os doze grupos de quatro seleções ocorre no dia 5 de dezembro, às 14h, no Kennedy Center, em Washington D.C

Dessa forma, para o sorteio, o primeiro pote terá como cabeças de chave: os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e as nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa, que incluem o Brasil.

O mundo do futebol está bem próximo de conhecer os 12 grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o sorteio das 48 seleções está marcado para o dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C., às 14h (de Brasília). Assim, o presidente dos Estados Unidos, um dos países-sede, Donald Trump, confirmou a cerimônia durante coletiva na Casa Branca.

Cabe destacar que 42 seleções já garantiram suas respectivas vagas no Mundial. As outras seis sairão das repescagens, marcadas para março. Quatro seleções da Europa e duas nos playoffs que reúnem as outras confederações. Nela, disputam uma seleção da América do Sul, uma da África, uma da Ásia, uma da Oceania e duas da América do Norte/Central.

De acordo com o regulamento da Fifa, cada grupo da fase inicial da Copa contará com quatro equipes. Os dois países mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros lugares.

Novidades do sorteio

Durante o evento, torcedores de cada uma das 16 cidades-sede (duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos) vão ter a chance participar de uma iniciativa para concorrer a um ingresso gratuito para o Mundial, incluindo uma experiência VIP.

Por fim, a fase de grupos terá 72 jogos, em todas as sedes, e acontecerá entre 11 e 27 de junho. Na sequência do torneio, a primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades. Já as oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho. Assim, a partir das quartas de final, a Copa do Mundo terá partidas apenas nos Estados Unidos.