Fifa sorteia grupos da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 1º; veja potes

Líder do último ranking divulgado, Brasil será cabeça de chave ao lado do país-sede, Catar, e as seis melhores classificadas; Mundial começa em 21 de novembro

Nesta sexta-feira, 1º, serão sorteados os grupos da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. O evento ocorre às 13 horas (Brasília), em Doha, capital catari, e contará com a presença de alguns ex-jogadores que também são embaixadores do Mundial, como o alemão Lothar Matthaus, o iraniano Ali Daei, o australiano Tim Cahill, além do brasileiro Cafu.

Das 32 seleções que disputarão o título de campeão do mundo, 29 estão confirmadas no sorteio e outras três só serão conhecidas em junho, quando as seleções que disputarão as repescagens intercontinentais e a última chave da repescagem europeia se enfrentam.

Gales aguarda seu adversário entre Ucrânia x Escócia, partida que foi adiada por conta dos conflitos no país do leste europeu. Serão confrontos em jogo único, com os ucranianos jogando em casa na semifinal. Quem avançar nesse duelo também será mandante contra Gales.

Nas repescagens intercontinentais, a Costa Rica, quarta colocada nas Eliminatórias da Concacaf, duela com a Nova Zelândia, que venceu a qualificatória da OFC. E o Peru, quinto colocado pela Conmebol, enfrenta o vencedor de Austrália x Emirados Árabes, terceiros colocados de seus grupos na AFC. Esses jogos serão realizados no Catar, em jogo único.

Os potes do sorteio foram definidos por ranking, e o Brasil, que recentemente atingiu o topo da lista, será um dos cabeças de chave, junto com o Catar, país-sede, e os outros seis melhores classificados. Os jogos que ainda estão indefinidos vão para o pote 4.

Veja os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022:

Cabeças de chave: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Pote 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia.

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos e Tunísia.

Pote 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e as três classificados da repescagem.

Com exceção dos europeus, países do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo. No caso da Europa, os grupos podem ter até dois representantes. O bloqueio também funciona para países que vêm da repescagem, ou seja, o classificado entre Peru x Emirados Árabes/Austrália não pode cair em um grupo com sul-americano e nem asiático.

O sorteio começa pelos cabeças de chave. O Catar, como país-sede, ficará no grupo A, e as demais seleções serão espalhadas pelos outros grupos. Depois serão sorteados os países do pote 2, já com os devidos bloqueios, como por exemplo, o Uruguai não poder cair no grupo de Brasil ou Argentina, e assim sucessivamente com os potes 3 e 4.

Além dos grupos, o sorteio também definirá as datas, horários, locais dos jogos e o eventual caminho até a final.

A Copa do Mundo se iniciará em 21 de novembro e terminará em 18 de dezembro e contará com oito estádios distribuídos em cinco cidades-sede.

