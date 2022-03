Fifa divulga detalhes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo no Catar

Definição dos grupos acontece no dia 1º de abril, às 13 horas; 32 seleções disputarão o título mundial, sendo que, na data do sorteio, três vagas ainda estarão em jogo

A Fifa divulgou, nesta terça-feira, os procedimentos que serão realizados no sorteio da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A definição dos grupos na primeira fase do torneio está marcada para o dia 1ª de abril, às 13h (de Brasília).

Ao todo, 32 times disputarão o título mundial, sendo que, na data do sorteio, três vagas ainda estarão em jogo.

A primeira fase será formada por oito grupos com quatro equipes. Seleções de mesma federação não se enfrentam neste momento da competição, com exceção da Europa, que contará com 13 representantes. Por conta disso, cinco dos oito grupos terão dois europeus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Eliminatórias para a Copa chegam à reta final com 15 seleções já classificadas

Fifa e Uefa suspendem clubes e seleções da Rússia de todas as competições internacionais

No sorteio, 28 equipes serão divididas em quatro potes de acordo com o ranking da Fifa, que será atualizado no dia 31 de março – Brasil atualmente ocupa a segunda posição. Os times no top 7 serão os cabeças de chave, além do Catar, anfitrião desta edição e que, por isso, ocupará a posição A1 do pote 1. O segundo contará com as equipes da 8ª até a 15ª posição. Já o terceiro terá do 16º até o 23º colocado. Por fim, o quarto terá do 24º até o 28º, além de dois classificados dos playoffs e um da repescagem europeia.

Os confrontos ocorrerão no dia 13 e 14 de de junho, no Catar. O representante asiático irá enfrentar o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas. O outro duelo será entre o representante da Concacaf e o da Oceania.

Tags