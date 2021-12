No Catar, Tite visita dois CTs que serão usados na Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, 9, o técnico da seleção brasileira, Tite, visitou dois Centros de Treinamentos no Catar, que serão usados para a Copa do Mundo de 2022. A programação ainda prevê a ida a outros dois locais que acomodarão seleções durante a competição.

Além disso, Tite vai estar presente em jogos da Copa das Nações Árabes, evento-teste para a Copa, que teve início no dia 30 de novembro e vai até dia 18 deste mês. O torneio conta com 16 participantes, como Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos.

"Ao Trabalho! No primeiro dia no Catar, Tite, J.Paulista e outros membros da comissão técnica conheceram dois Centros de Treinamento que serão usados na Copa de 2022. A programação ainda prevê visita a outros 2 CTs e presença nos jogos da FIFA Arab Cup até sábado. Vamos!", registrou a CBF nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Seleção Brasileira já está com vaga garantida na Copa do Mundo, juntamente de Catar, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça. O time de Tite lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 35 pontos.

Tags