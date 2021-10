Copa do Mundo 2022: conheça os estádios já confirmados pelo Catar

Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo 2022. No torneio, 32 seleções irão jogar em oito estádios distribuídos entre cinco cidades-sede do Catar. Confira os nomes, as capacidades estimadas e os status dos estádios do evento

Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo 2022, que irá ocorrer entre novembro e dezembro no Catar, país árabe do Oriente Médio. Organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), o evento é uma competição internacional e quadrienal de futebol existente desde 1928. As 32 seleções irão jogar em oito estádios distribuídos entre cinco cidades-sede.

Copa do Mundo 2022: oito estádios e cinco cidades-sede

O país-sede da Copa de 2022 será o Catar. De governo monárquico-absolutista, tem 2,5 milhão de habitantes, segundo censo de 2016, e pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados. Figurou na lista de países mais ricos do mundo de 2012 da revista Forbes e mantém a 41ª posição da lista das Nações Unidas de países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH). O futebol é um dos esportes mais populares do Catar.

Após o anúncio do Catar como país-sede da próxima edição do torneio, o público e a mídia demonstraram preocupação com as altas temperaturas da região. Geralmente realizada entre junho e julho, a Copa precisou ser movida para outro período devido a isso. Caso acontecesse na data comum, enfrentaria temperaturas que ultrapassam os 40 °C (graus celsius). O xeque Mohammed bin Hamad bin Khalifa al-Thani, responsável pela candidatura do país no processo seletivo, revelou que a equipe de organização insere uma tecnologia de resfriamento no interior dos estádios.

Em março de 2010, as cinco primeiras cidades-sede foram anunciadas. No fim daquele ano, um relatório afirmou que a Fifa havia endossado a ideia de realizar jogos em outros países, fora do Catar. Nada foi confirmado até o momento. O príncipe da Jordânia, Ali bin Al-Hussein, afirmou publicamente uma integração do povo daquela região pode ser favorecida através de partidas o Bahrein, Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.

À época, também foram revelados alguns dos conceitos que rodeiam a abordagem do Catar para o evento: legado, conforto, acessibilidade e sustentabilidade. O país realiza sua organização para a Copa direcionando parte do foco para materiais ecológicos, equipamentos inofensivos e soluções ecologicamente sustentáveis. O objetivo da organização do evento é ser certificada pelo Global Sustainability Assessment System (GSAS), um sistema de classificação de projetos sustentáveis, em todas as etapas do campeonato.

Copa do Mundo 2022: confira lista de estádios anunciados

A seguir são os nomes, as capacidades estimadas e os status dos oito estádios já anunciados para a Copa do Mundo 2022.

Estádio Nacional de Lusail (em construção): situado em Lusail, deve receber 80 mil espectadores

Estádio Al-Bayt (novo): situado em Al-Khor, deve receber 60 mil espectadores

Estádio Ahmed bin Ali (reformado): situado em Al-Rayyan, deve receber 44.740 espectadores

Estádio da Cidade da Educação (novo): situado em Al-Rayyan, deve receber 45.350 espectadores

Estádio Al-Janoub (novo): situado em Al-Wakrah, deve receber 40 mil espectadores

Estádio Internacional Khalifa (reformado): situado em Al-Rayyan, deve receber 40 mil espectadores.

Estádio Ras Abu Aboud (em construção): situado em Doha, deve receber 40 mil espectadores.

Estádio Al Thumama (novo): situado em Doha, deve receber 40 mil espectadores.



