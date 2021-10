Com três seleções classificadas, veja como estão as eliminatórias para a Copa do Mundo

Três seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022. Alemanha e Dinamarca garantiram as primeiras vagas nesta semana e se juntaram ao Catar, que está qualificado por ser o país sede. Outros países estão muito perto de se garantir e podem confirmar a vaga na próxima data Fifa, em Novembro.

Cinco eliminatórias estão acontecendo ao redor do Mundo em fases distintas para definir as outras 29 seleções que irão ao Catar no ano que vem. Algumas já na fase final, como é o caso da Europa, outras ainda bem indefinidas. Por conta da pandemia, a qualificatória da Oceania ainda nem começou. Confira os cenários das eliminatórias:

Europa

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, onde só as primeiras colocadas de cada grupo se classificam, Alemanha e Dinamarca não podem mais ser alcançadas. Bélgica e França só precisam de uma vitória simples contra Estônia e Cazaquistão, respectivamente, para carimbar o passaporte para o Catar já na próxima rodada.

A Inglaterra também está em uma situação razoavelmente confortável. Com três pontos de vantagem sobre a Polônia, os ingleses têm dois confrontos teoricamente tranquilos pela frente, contra Albânia e San Marino.

Os demais grupos seguem indefinidos, com disputas entre Portugal e Sérvia no grupo A, Suécia e Espanha no B, Itália e Suíça no C, Holanda e Noruega no G, e Rússia e Croácia no grupo H.

América do Sul

Faltando sete rodadas nas eliminatórias da Conmebol, Brasil e Argentina estão bem encaminhadas para garantir a classificação. A seleção brasileira já pode carimbar a vaga na próxima data Fifa, dependendo de uma combinação de resultados.

Equador, Uruguai e Colômbia brigam pelas demais vagas diretas, mas Paraguai, Peru e Chile ainda brigam por fora.

América do Norte, Central e Caribe

Nas eliminatórias da Concacaf a situação ainda é bem indefinida. Os favoritos México e Estados Unidos lideram, mas a vantagem ainda é pequena e restam nove rodadas. Seleções como Panamá, Canadá e Costa Rica seguem na briga.

África

No continente africano, as seleções classificadas só serão definidas em um confronto eliminatório entre as classificadas na atual fase. Restando duas rodadas, apenas Senegal e Marrocos já garantiram a vaga na fase decisiva. Tunísia e Egito também estão muito próximas de se garantir.

Ásia

As eliminatórias asiáticas tem um grupo A bem encaminhado para a classificação de Irã e Coreia do Sul, que não devem ter problemas para confirmar suas vagas. Já o grupo B está mais equilibrado. A Arábia Saudita deve se classificar, com quatro vitórias em quatro jogos, mas a segunda vaga ainda está bem aberta entre Austrália, Omã e Japão. Os terceiros colocados de cada grupo ainda se enfrentam e o vencedor participa da repescagem intercontinental.

A Copa do Mundo de 2022 acontece no Catar, e, diferente de anos anteriores, será disputada entre novembro e dezembro.

