As seleções da Austrália e Suécia se enfrentam hoje, 19, na disputa pelo terceiro lugar na Copa Mundial Feminina 2023; confira o horário e onde assistir

A Copa do Mundo Feminina está indo para sua final. Hoje, dia 19, as seleções da Suécia e da Austrália vão competir pelo terceiro lugar do campeonato.

Confira o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Austrália x Suécia: onde assistir e horário do jogo da Copa Feminina

Horário: 5h (horário de Brasília)